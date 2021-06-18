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Законотворчество Власть и политика

Губдума приняла закон о господдержке студенческих отрядов в Самарской области

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОГА НЬЮС.
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В четверг, 17 июня, состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором был принят закон Самарской области "О государственной поддержке студенческих отрядов".

25 января, в День студента, активисты Самарского отделения Российских студенческих отрядов выступили с инициативой о принятии закона поддержки студотрядов, которую поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Закон, разработанный фракцией "Единая Россия" Самарской губернской думы, направлен на развитие деятельности студенческих отрядов в регионе. Поддержка деятельности отрядов позволит увеличить количество бойцов и направлений деятельности, расширит перечень образовательных организаций, в том числе привлечет в движение студентов ссузов региона. Закон закрепляет полномочия Самарской губернской думы и правительства Самарской области в сфере оказания государственной поддержки студенческим отрядам региона.

О важности принятия закона рассказывает заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев: "В настоящее время студенческие отряды трансформировались из сугубо трудовой сферы в общественно значимую, культурную и обучающую и стали особым сообществом в студенческой среде. Сегодня студенческие отряды Самарской области объединены в 65 отрядов общей численностью более 2500 человек. Принятие закона поспособствует регулированию отношений, а также поможет еще эффективнее поддерживать студенческие отряды и организации, создающие рабочие места для участников".

Также в рамках законопроекта планируется создание Ресурсного центра поддержки и развития деятельности студенческих отрядов в Самарской области, организации, которая будет оказывать студенческим отрядам и их участникам информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку.

Проект закона был поддержан депутатами единогласно.

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