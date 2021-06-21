Самарца, не платившего алименты, отправили на исправительные работы

В Самаре суд отправил мужчину на исправительные работы за неуплату алиментов, сообщает региональная прокуратура.
Трудоспособный самарец имел периодические доходы от неофициальных заработков, но с февраля по май 2021 г. не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Задолженность составила около 29 тыс. рублей.
При этом ранее отца уже привлекали к административной ответственности и неоднократно судили за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности за весь период неуплаты алиментов составила 846 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.