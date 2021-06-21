Самарца, не платившего алименты, отправили на исправительные работы

В Самаре суд отправил мужчину на исправительные работы за неуплату алиментов, сообщает региональная прокуратура.

Трудоспособный самарец имел периодические доходы от неофициальных заработков, но с февраля по май 2021 г. не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Задолженность составила около 29 тыс. рублей.

При этом ранее отца уже привлекали к административной ответственности и неоднократно судили за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности за весь период неуплаты алиментов составила 846 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Приговор в законную силу еще не вступил.