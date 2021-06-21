В Самаре приостановлено пополнение социальных проездных и транспортных карт

С 20 июня до 5 июля в Самаре приостановлено пополнение социальных проездных и объединенных транспортных карт, а также ограничена продажа транспортных карт, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Мера введена в связи с проведением работ по улучшению качества обслуживания.

Пополнить социальные проездные, транспортные карты всех видов, посмотреть историю и проверить баланс можно через мобильное приложение или сайт http://s-otk.ru, в офисах партнеров ("Почта России", и другие), а также через сервис "Сбербанк онлайн" личный кабинет.

"Актуальную информацию об услугах электронного проездного можно получить по телефону 8-800-700-74-99 в рабочее время. Приносим свои извинения за временные неудобства", - отмечается в сообщении ведомства.