Тольяттинец украл у знакомого игровую приставку

В Тольятти 27-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В мае у 32-летнего мужчины из квартиры украли игровую приставку и деньги, сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.

Как выяснилось, накануне вечером тольяттинец остался ночевать у нового знакомого. Утром он обнаружил пропажу ключей от квартиры, а когда вернулся домой, заметил пропавшее имущество.

Полицейские обнаружили на входной двери отпечатки пальцев злоумышленника и задержали его. Мужчина признал вину и рассказал, что приставку похитил, чтобы самому играть, а деньги потратил.

Сейчас игровая приставка возвращена владельцу.