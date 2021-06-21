Тольяттинец украл у знакомого игровую приставку

В Тольятти 27-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В мае у 32-летнего мужчины из квартиры украли игровую приставку и деньги, сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.
Как выяснилось, накануне вечером тольяттинец остался ночевать у нового знакомого. Утром он обнаружил пропажу ключей от квартиры, а когда вернулся домой, заметил пропавшее имущество.
Полицейские обнаружили на входной двери отпечатки пальцев злоумышленника и задержали его. Мужчина признал вину и рассказал, что приставку похитил, чтобы самому играть, а деньги потратил.
Сейчас игровая приставка возвращена владельцу.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!