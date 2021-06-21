Сотрудник ИК-10 из Самары получил два года заключения за взятку

В Самаре вынесли приговор младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ИК-10 Никите Леонтьеву. Его признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как установил суд, в марте 2020 г. Леонтьев получил взятку 15 тыс. руб. за то, что незаконно пронес на территорию исправительного учреждения мобильный телефон и сим-карту.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 30 тыс. руб. в доход государства.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД совместно с ОСБ УФСИН России по Самарской области.