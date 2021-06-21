Сотрудник ИК-10 из Самары получил два года заключения за взятку

В Самаре вынесли приговор младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ИК-10 Никите Леонтьеву. Его признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Как установил суд, в марте 2020 г. Леонтьев получил взятку 15 тыс. руб. за то, что незаконно пронес на территорию исправительного учреждения мобильный телефон и сим-карту.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 30 тыс. руб. в доход государства.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД совместно с ОСБ УФСИН России по Самарской области.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.