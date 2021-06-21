Более двухсот призывников отправились в Дальневосточный военный округ

В воскресенье, 20 июня, на сборном пункте военного комиссариата Самарской области в Сызрани прошел митинг, посвященный отправке воинского эшелона в Дальневосточный военный округ. Более двухсот призывников прошли строевым шагом перед военным комиссаром Самарской области, полковником Алексеем Вдовиным, который принял импровизированный парад.

После поздравительных и напутственных речей почетных гостей мероприятия творческий коллектив художественной самодеятельности филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных Сил Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Сызрани дал небольшой концерт.

Затем призывники отправились на вокзал, где их ожидал состав, вагоны которого были заранее обработаны специальными средствами от коронавируса. Посадка прошла быстро, по-военному.

Надо отметить, что за время пандемии — это первый специализированный эшелон, отправившийся из нашего региона. В прошлом году призывники отправлялись к месту службы небольшими партиями автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.