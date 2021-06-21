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Суды Происшествия

Директора самарской фирмы осудили за мошенничество при строительстве детсада

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор гендиректору ООО "Белстрой", которого обвиняли в крупном мошенничестве во время строительства детсада. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина похитил 187 тыс. руб. при исполнении муниципального контракта на 210 млн руб. на строительство детсада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, Березовая Аллея и проспекта К.Маркса.

Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму 187 тыс. рублей. На автомобиль подсудимого Toyota RAV4 наложили арест в обеспечительных целях. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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