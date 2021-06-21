Директора самарской фирмы осудили за мошенничество при строительстве детсада

В Самаре суд вынес приговор гендиректору ООО "Белстрой", которого обвиняли в крупном мошенничестве во время строительства детсада. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина похитил 187 тыс. руб. при исполнении муниципального контракта на 210 млн руб. на строительство детсада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, Березовая Аллея и проспекта К.Маркса.

Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму 187 тыс. рублей. На автомобиль подсудимого Toyota RAV4 наложили арест в обеспечительных целях. Приговор в законную силу еще не вступил.