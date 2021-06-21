Директора самарской фирмы осудили за мошенничество при строительстве детсада

В Самаре суд вынес приговор гендиректору ООО "Белстрой", которого обвиняли в крупном мошенничестве во время строительства детсада. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, мужчина похитил 187 тыс. руб. при исполнении муниципального контракта на 210 млн руб. на строительство детсада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, Березовая Аллея и проспекта К.Маркса.
Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму 187 тыс. рублей. На автомобиль подсудимого Toyota RAV4 наложили арест в обеспечительных целях. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.