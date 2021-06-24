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Финансы Экономика и бизнес

Это нормально: эксперты рассказали, почему все больше представителей бизнеса пользуются услугами микрофинансовых организаций

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно информации Банка России, за 2020 г. доля займов МСП в общем портфеле микрофинансовых организаций достигла 24%. Если же взять данные за последние 3 года, то число займов малому и среднему бизнесу, выданных МФО, увеличилось в 2,5 раза.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

В компании "Ваш инвестор", специализирующейся на займах под залог автотранспорта, считают, что фактический процент бизнесменов среди заемщиков МФО выше, так как многие предприниматели оформляют займы как частные лица. Эксперты компании также отмечают изменения в портрете заемщика — он стал более финансово грамотным:

"Микрофинансовые компании перестали быть "займами до зарплаты" из ларьков — сегодня это полноправные, серьезные участники финансового рынка, куда люди обращаются не от безысходности, а просто потому, что им так удобнее. Зачастую представителям малого бизнеса деньги нужны "еще вчера" и у них нет ни времени, ни желания собирать кучу справок и документов, а затем неопределенно долго ждать решения банка", — считает Евгения Шайфигулина, коммерческий директор федерального сервиса займов "Ваш инвестор".

Даже разница в процентной ставке, которая в МФО несколько выше, не является препятствием — скорость и простота получения средств играют определяющую роль в выборе между банком и микрофинансовой организацией. Кроме того, крупные банки более формально подходят к рассмотрению заявок клиентов — оценка рисков более автоматизирована, все решает кредитный рейтинг. Микрофинансовые организации в этом плане проявляют большую гибкость.

"Например, "Ваш инвестор" выдает займы под залог автотранспорта, и мы всегда видим наших клиентов "вживую". Это позволяет работать с каждым заемщиком индивидуально. Стоит отметить, что в последние годы портрет клиента меняется. Сегодня это все больше сознательные, экономически активные граждане, которые знают, что им нужно и понимают, что микрофинансовые организации — это не хорошо и не плохо, это нормально", — рассказывает Шайфигулина.

Важно, что в мировой практике микрозаймы изначально появились именно как продукт для малого бизнеса. На этом фоне рост популярности микрофинансирования в бизнес-среде выглядит закономерно и говорит в первую очередь о том, что рынок МФО наконец-то заработал именно так, как и должен был.

Материал подготовлен сервисом займов "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

тел.: 8 800 100-14-65

vashinvestor.ru

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