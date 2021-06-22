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Команды ПФО вошли в состав Менделеевской экологической экспедиции на Байкал Под Сызранью в результате ДТП опрокинулась автоцистерна и произошел разлив нефти В регионе с начала дачного сезона резко возросло количество свалок Пять населенных пунктов будут выведены из состава нацпарка "Самарская Лука" Экоактивистка: "Есть миф, что быть экологичным трудно и неудобно"

Экология Общество

Команды ПФО вошли в состав Менделеевской экологической экспедиции на Байкал

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 июня, в Москве были объявлены участники научно-исследовательской программы "Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал", которые в августе отправятся в Байкальск Иркутской области - проводить собственные исследования.

В команды вошли школьники и педагоги "Менделеевских классов", а также студенты и преподаватели вузов научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии" из Удмуртии, Саратовской, Кировской и Нижегородской областей, а также других регионов.

В команды вошли авторы лучших проектов в сфере решения проблем загрязнения атмосферы и почвы, ликвидации накопленного экологического вреда, альтернативной энергетики и др.

Менделеевская экологическая экспедиция пройдет в городе Байкальск Иркутской области с 5 по 14 августа в рамках Международного молодежного форума "Байкал".

В программе экспедиции - тематические дни (гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие), а также развлекательные и образовательные программы от организаторов конкурса. Участники познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии; проведут самостоятельные лабораторные работы на базе научно-исследовательских судов; познакомятся с экосистемой Байкала и научными работами, которые сейчас проводятся в акватории озера.

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