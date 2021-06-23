"Т Плюс" выполнил капитальный ремонт на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с помощью робота-диагноста

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" завершил капитальный ремонт газотурбинной установки типа PG6111FA ст. №1 на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Это повысит надежность работы основного теплоисточника Новокуйбышевска.

В частности, на газовой турбине ст. №1 НкТЭЦ-1 была произведена инспекция тракта горячего газа и генератора газотурбинной установки с комплексной проверкой всех узлов и цепей. В этом энергетикам помогал специализированный робот-диагност. Параллельно проводились работы на котле-утилизаторе №1 с вырезкой образцов поверхностей нагрева для проведения контроля металла. В настоящий момент блок находится в работе.

В 2021 году на станции уже был успешно проведен капитальный ремонт турбогенератора ст. №6. В ближайших планах - инспекция ГТУ ст. №2 и капитальный ремонт энергетического котла ст. №2. Комплекс мероприятий позволит минимизировать риски внеплановых отключений генерирующего оборудования в период отопительного сезона 2021-2022 годов.