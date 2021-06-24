"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "Плати просто"

АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Плати просто", которая в этом году впервые проводилась в Самарской области. Из 88 тысяч клиентов энергокомпании, имевших возможность получить подарок от энергетиков, победителями стали 28 жителей региона.
Напомним, что акция "Плати просто" проводилась с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Для участия в ней клиентам необходимо было зарегистрироваться в мобильном личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс", оформить подписку на электронную квитанцию и оплатить услуги энергокомпании в период действия акции. Приятным бонусом для горожан, выполнивших все эти условия, стал кэшбэк от энергетиков в размере 250 рублей.
"Сегодня энергокомпания проводит целый спектр акций, направленных на самые разные группы клиентов. Те участники новой акции "Плати просто", кто этим летом выиграл "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг, уже смогли оценить преимущества своевременной оплаты тепловой энергии", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
В настоящее время в Самарской области для клиентов — физических лиц действует акция "На дачу — без долгов!". По ее условиям, с 1 июня по 15 сентября необходимо оплатить текущую задолженность и внести авансовый платеж за 3 летних месяца. Среди участников этой акции пройдет розыгрыш подарков для летнего и дачного отдыха. Все подробности о стимулирующих акциях "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте организации samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.