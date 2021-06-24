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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "Плати просто"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Плати просто", которая в этом году впервые проводилась в Самарской области. Из 88 тысяч клиентов энергокомпании, имевших возможность получить подарок от энергетиков, победителями стали 28 жителей региона.

Напомним, что акция "Плати просто" проводилась с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Для участия в ней клиентам необходимо было зарегистрироваться в мобильном личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс", оформить подписку на электронную квитанцию и оплатить услуги энергокомпании в период действия акции. Приятным бонусом для горожан, выполнивших все эти условия, стал кэшбэк от энергетиков в размере 250 рублей.

"Сегодня энергокомпания проводит целый спектр акций, направленных на самые разные группы клиентов. Те участники новой акции "Плати просто", кто этим летом выиграл "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг, уже смогли оценить преимущества своевременной оплаты тепловой энергии", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В настоящее время в Самарской области для клиентов — физических лиц действует акция "На дачу — без долгов!". По ее условиям, с 1 июня по 15 сентября необходимо оплатить текущую задолженность и внести авансовый платеж за 3 летних месяца. Среди участников этой акции пройдет розыгрыш подарков для летнего и дачного отдыха. Все подробности о стимулирующих акциях "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте организации samara.esplus.ru.

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