Регион получит средства на новый комплекс по переработке мусора

В среду, 23 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта крупного мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти.

Крупный инвестиционный проект, в рамках которого планируется провести масштабную реконструкцию комплекса по приему и переработке отходов, реализует ООО "ЭкоРесурсПоволжье". Ожидается, что мощность комплекса после реконструкции увеличится до 300 тыс. т отходов в год.

Проект предусматривает поэтапный переход к увеличению доли переработки отходов в общем объеме собранных ТKО. На территории станции появится современный производственный комплекс, который будет включать в себя несколько линий по обработке и утилизации отходов, например, такие, как компостирование органических и пищевых отходов с применением современной системы BioComSystem-BCS, переработка крупногабаритных отходов, переработка древесных отходов с последующим производством топливных гранул и другие.

Объем запланированных предприятием инвестиций в проект превышает 879 млн рублей. Дополнительные средства на реализацию проекта поступят из федерального бюджета. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском экономическом форуме в ходе переговоров первого вице-губернатора Виктора Кудряшова с представителем руководства ППК "Российский экологический оператор".

"В рамках договоренности с РЭО мы планируем получить дополнительно на реализацию проекта от 300 до 350 млн рублей. Для этого компания "ЭкоРесурсПоволжье" и министерство ЖКХ должны выполнить ряд условий и подготовить пакет документов. Правительство региона готово оказать инвесторам всестороннюю поддержку. Сделаем все возможное, чтобы в Тольятти как можно быстрее появился крупный современный комплекс по обращению с ТКО", — подчеркнул председатель областного правительства.

Одним из условий получения федеральной поддержки станет увеличение доли перерабатываемых отходов до 50% к 2025 году. Руководство ООО "ЭкоРесурсПоволжье" подтвердило, что готово взять на себя такие обязательства.

Напомним, что с участием средств федерального бюджета на территории Самарской области планируется построить еще четыре многофункциональных комплекса по обращению с ТКО: в Сергиевском, Хворостянском, Большечерниговском и Кинельском районах.