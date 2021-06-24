Регион получит средства на новый комплекс по переработке мусора

В среду, 23 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта крупного мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти.
Крупный инвестиционный проект, в рамках которого планируется провести масштабную реконструкцию комплекса по приему и переработке отходов, реализует ООО "ЭкоРесурсПоволжье". Ожидается, что мощность комплекса после реконструкции увеличится до 300 тыс. т отходов в год.
Проект предусматривает поэтапный переход к увеличению доли переработки отходов в общем объеме собранных ТKО. На территории станции появится современный производственный комплекс, который будет включать в себя несколько линий по обработке и утилизации отходов, например, такие, как компостирование органических и пищевых отходов с применением современной системы BioComSystem-BCS, переработка крупногабаритных отходов, переработка древесных отходов с последующим производством топливных гранул и другие.
Объем запланированных предприятием инвестиций в проект превышает 879 млн рублей. Дополнительные средства на реализацию проекта поступят из федерального бюджета. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском экономическом форуме в ходе переговоров первого вице-губернатора Виктора Кудряшова с представителем руководства ППК "Российский экологический оператор".
"В рамках договоренности с РЭО мы планируем получить дополнительно на реализацию проекта от 300 до 350 млн рублей. Для этого компания "ЭкоРесурсПоволжье" и министерство ЖКХ должны выполнить ряд условий и подготовить пакет документов. Правительство региона готово оказать инвесторам всестороннюю поддержку. Сделаем все возможное, чтобы в Тольятти как можно быстрее появился крупный современный комплекс по обращению с ТКО", — подчеркнул председатель областного правительства.
Одним из условий получения федеральной поддержки станет увеличение доли перерабатываемых отходов до 50% к 2025 году. Руководство ООО "ЭкоРесурсПоволжье" подтвердило, что готово взять на себя такие обязательства.
Напомним, что с участием средств федерального бюджета на территории Самарской области планируется построить еще четыре многофункциональных комплекса по обращению с ТКО: в Сергиевском, Хворостянском, Большечерниговском и Кинельском районах.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.