В "Амбаре" выставят работы победителей конкурса детской фотографии

16 июля в торговом центре "Амбар" в Самаре состоится открытие выставки работ победителей открытого регионального конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина", а также вручение победителям конкурса дипломов и памятных подарков. В программе открытия — выступление творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и подарки для детей.

Напомним, фотоконкурс "С чего начинается Родина" среди детей в возрасте от 12 до 17 лет, проводился с 30 апреля по 6 июня некоммерческим фондом "Детский епархиальный образовательный центр" при поддержке правительства Самарской области, в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 170-летия Самарской губернии, утверждённым губернатором Дмитрием Азаровым, и по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Всего на конкурс было подано 380 работ от юных фотографов из 16 населённых пунктов Самарской области.

В ходе подведения итогов жюри, в состав которого вошли члены правительства Самарской области, выдающиеся фотографы из Москвы и Самары, выбрало 40 лучших работ. Они будут представлены в течение лета на специальной выставке в двух крупных торгово-развлекательных центрах Самары "Амбар" и "Гудок".

Альбомы с фотографиями доступны по ссылкам: "Наша вера": https://vk.com/album-148166513_282130402 "Наше достояние": https://vk.com/album-148166513_282146152.

Выбранные работы также приняли участие во втором этапе — народное голосование на приз зрительских симпатий, которое проходило на официальной странице организаторов конкурса в социальной сети ВКонтакте. Его победителями стали по пять работ в каждой номинации.

Номинация "Наша вера":

1 место — Дорошева Анна Викторовна, "Детская молитва";

2 место — Михайлова Олеся Сергеевна, "Сельское утро";

3 место — Андреев Даниил Александрович, "Этот звон в душе отзовётся";

4-5 место — Малафеев Арсений, "Молитва";

4-5 место — Филькина Маргарита, "Воскресное утро".

Номинация "Наше достояние":

1 место — Гундилович Никита, "Дьякон и пшеница";

2 место — Аминева Алина Тагировна, "Цапли";

3-4 место — Егорникова Анна, "Семья";

3-4 место — Панарина Виктория, "Любовь";

5 место — Петров Антон, "Центр народных ремесел".

Во избежание накрутки голосов учитывались только голоса подписчиков официальной группы НФ "ДЕОЦ" https://vk.com/fond163.