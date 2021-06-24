В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

В Самаре из-за Чемпионата и первенства области по велоспорту временно ограничат движение на некоторых улицах.

С 8:00 до 16:00 26 июня будет ограничено движение транспорта на участках:

— по ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2;

— по ул. Дальней, на участке 500 м от ул. Арена 2018.

Кроме того, с 8:00 до 16:00 26 июня автобусы № 96, 205, 295 будут ходить по скорректированным схемам.