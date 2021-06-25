Самарец получил два с половиной года колонии за кражи из киоска и магазина

В Самаре суд вынес приговор парню, который украл из магазина технику, сообщает прокуратура Самарской области.
В сентябре 2020 г. ранее судимый 19-летний молодой человек повредил рольставни и проник в киоск на ул. Свободы. Он забрал из кассы 16 тыс. рублей. После этого парень сломал рольставни и проник еще и в магазин на ул. Гагарина, где украл часы, наушники, телефоны и деньги на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.
Суд назначил самарцу два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.