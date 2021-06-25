Самарец получил два с половиной года колонии за кражи из киоска и магазина

В Самаре суд вынес приговор парню, который украл из магазина технику, сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2020 г. ранее судимый 19-летний молодой человек повредил рольставни и проник в киоск на ул. Свободы. Он забрал из кассы 16 тыс. рублей. После этого парень сломал рольставни и проник еще и в магазин на ул. Гагарина, где украл часы, наушники, телефоны и деньги на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.

Суд назначил самарцу два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.