В Новокуйбышевске и Жигулевске очистили пляжи

В Самарской области жители Новокуйбышевска и Чапаевска добились уборки пляжей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители Новокуйбышевска сообщили о кусках арматуры и опасном мусоре на пляже в Гранном. "Всю жизнь там был пляж городской, а сейчас вдруг его не стало. Вдруг что случится с нашими детьми, значит — сами виноваты?" — написали в соцсетях горожане.

Муниципалитет ответил что на пляже в Гранном обрушилась береговая часть, поэтому его не включили в перечень пляжей, которые должны были организованно открыться в 2021 году. Однако территорию все равно уберут и вывезут мусор.

Жители Чапаевска не первый год просят обратить внимание на состояние озера Ильмень, где находится городской пляж. Горожане пишут в соцсетях: "Пожалуйста, сделайте уборку ила и вырубку камыша". 25 июня на озере Ильмень начал работать городской пляж. Перед его открытием провели водолазные работы, очистили дно акватории, проверили на наличие микробов почву, песок и воду в озере. Также завезли и распределили чистый песок.