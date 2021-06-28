Ремонтом трамвайных путей и установкой автострелки на ул. Ново-Садовой займется "ВТС-Метро"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" выбрало подрядчика, который капитально отремонтирует трамвайную линию по ул. Ново-Садовой на пересечении с ул. Ново-Вокзальной и установит автоматические стрелочные переводы.