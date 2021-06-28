Мужчину из Жигулевска осудили за кражу телефонов матери и бабушки

В Жигулевске суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого обвиняли в кражах, сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее мужчина, судимый уже восемь раз, в декабре 2020 г. взял на временное пользование мобильники матери и бабушки, но не вернул их, а сдал в ломбард. Ущерб составил 7 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.