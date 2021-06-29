АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов в Самарской и Волгоградской областях.

На период проведения мероприятий была планово остановлена транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Гурьев - Куйбышев, Муханово - Куйбышев, Бугуруслан - Сызрань и Кузьмичи - Волгоградский НПЗ.

На станции смешения нефти пл. "Самара" в рамках техперевооружения резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м специалисты выполнили замену двух отводов на коллекторах приемо-раздаточных патрубков. На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" выполнен ремонт запорной арматуры.

С целью повышения уровня промышленной безопасности системы транспортировки нефти отремонтирована задвижка, вырезаны дефекты и ликвидированы ненормативные сварные присоединения на линейной части МН Муханово - Куйбышев. В регламентные сроки вырезаны пять дефектов на подводящем трубопроводе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" от МН Бугуруслан - Сызрань и дефектный участок на линейной части МН Гурьев - Куйбышев. Решение о необходимости выполнения данных работ было принято на основании проведенной ранее диагностики.

Специалисты Волгоградского районного нефтепроводного управления подключили реконструированный участок МН Кузьмичи - Волгоградский НПЗ, включая переход через Приволжскую железную дорогу. Работы проводились в Светлоярском районе Волгоградской области. Общая протяженность участка составляет 420 м. Пересечение железной дороги выполнено закрытым способом, труба уложена в специальном защитном кожухе. Перед подключением участка были проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность. Также специалисты смонтировали устройство катодной защиты для предотвращения электрохимической коррозии трубопровода.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В них были задействованы около 260 человек, использовалось более 100 единиц специализированной автотехники.

Реализованные мероприятия позволят повысить надежность и безопасность работы объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций. В настоящее время трубопроводы функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в соответствии с графиком.