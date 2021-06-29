10песенчемпионов: болеем за Россию на Олимпийских играх в Токио

Во вторник, 29 июня, в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная старту народного проекта в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио "10 песен чемпионов".

О проекте, условиях и этапах проведения проекта в поддержку олимпийцев расскажут двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член международного олимпийского комитета (МОК), председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) Елена Исинбаева, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, продюсер Тимур Ведерников и музыкальный продюсер, поэт, композитор, сценарист Елена Кипер.

Студенты, члены АССК России выступили с инициативой провести всероссийский флешмоб #10песенчемпионов: любой человек в нашей стране, желающий поддержать наших олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегом #веримвроссию #10песенчемпионов. Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки.

Участникам проекта предлагается исполнить под запись следующие треки: Государственный гимн РОССИИ, "Все зависит от нас" - Елка, "Нас бьют - мы летаем" - А.Пугачева, "Герои спорта" - М.Магомаев, "Падали, но поднимались" - А.Хворостян, "Есть только миг" - О.Анофриев, "Команда молодости нашей", "Нас не догонят" - группа ТАТУ и некоторые другие. Песни были выбраны по результатам опроса, проведенного среди спортсменов - членов сборной команды России по всем видам спорта.

Впервые болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Для российских спортсменов это особенно сложно, так как они будут выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов.

Все подробности и новости о проекте можно найти на сайте асск.рф.