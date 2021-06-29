В Самаре бывшего сотрудника колонии осудили за взятку

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело бывшему старшему технику группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ИК-6 Константину Ожиганову, которого признали виновным во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

В декабре 2020 г. Ожиганов получил от осужденного 14,85 тыс. руб. за передачу двух мобильников.

Суд приговорил экс-сотрудника УФСИН к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 75 тыс. руб. в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.