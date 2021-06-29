В Самаре бывшего сотрудника колонии осудили за взятку

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело бывшему старшему технику группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ИК-6 Константину Ожиганову, которого признали виновным во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.
В декабре 2020 г. Ожиганов получил от осужденного 14,85 тыс. руб. за передачу двух мобильников.
Суд приговорил экс-сотрудника УФСИН к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 75 тыс. руб. в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.