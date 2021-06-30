ЖКХ-карусель: в Самаре дом на ул. Ново-Садовой не может сменить УК

В доме на ул. Ново-Садовой, 30 в Самаре развернулось противостояние вокруг смены управляющей компании. Жильцы провели уже несколько голосований, но остаются в подвешенном состоянии.

В доме по ул. Ново-Садовой, 30 - 540 квартир в 10 подъездах. Общая жилая площадь - 25 тыс. кв метров. Его жильцы ежемесячно платят около 500 тыс. руб. за коммунальные услуги. Средства поступают на счет МП "Универсалбыт". Но предприятие, по словам местных активистов, уклоняется от исполнения своих обязанностей, в связи с чем проживающие приняли решение о его смене.

"По результатам проведенного общедомового собрания в ГЖИ был направлен протокол с подписями за смену УК. Ей должна была стать компания "Новое время". 2 июня был издан приказ, что соответствующие изменения внесены в ГИС ЖКХ, а также вышло промежуточное решение, согласно которому новая компания должна вступить в свои права с 1 июля, если за этот период в ГЖИ не поступит иных протоколов, - комментирует общественник, старший по подъезду №1 Сергей Котельников. - Но в середине июня в ГЖИ поступил второй пакет документов, с новым протоколом, якобы о том, что жители хотят оставить прежнюю УК - МП "Универсалбыт". Мы не видели протокола, но в ГИС ЖКХ информация обновилась. Там опубликовано, что "Универсалбыт" провел собственное голосование".

Все это время прежняя УК будет продолжать собирать с жильцов деньги.

"Сейчас нынешняя компания вновь поданным пакетом документов в ГЖИ притормозила переход в другую УК. Получается, в этом году новая компания ничего не успеет сделать для дома, а старая не берется по умолчанию. В ЖЭУ я заходил неоднократно, оставлял несколько заявок с дублированием, подписями и визированием, с корректной просьбой выполнить текущий ремонт. Но ничего не происходит. За три года они ни разу не промыли мусоропровод. При этом продолжают собирать средства, - делится старший по подъезду. - Один из многочисленных примеров: 26 мая я подал заявку, что в подъезде сломана крышка мусоропровода. Мне ответили, что нужен сварочный аппарат. Дальнейших действий не последовало, хотя прошло больше месяца. Дом разваливается, бардак - от дорог до подъезда, а сотрудники МП только ухмыляются и разводят руками. Сейчас у "Универсалбыт" перед нами около 4 млн рублей дебета, и очевиден факт: компании просто не хватает оборотных средств".

Жители, проголосовавшие за новую УК, убеждены: "Универсалбыт" не в состоянии вкладываться в текущий ремонт и выполнять финансовые обязательства.

"На весну 2021 г. к "Универсалбыту" имелись судебные иски на общую сумму около 140 млн рублей, это информация из ГИС ЖКХ. Предприятие на грани банкротсва", - рассказывает Сергей Котельников.

Однако не все жители дома имеют одинаковый взгляд на ситуацию. Старшая по дому Татьяна Ларина, которая еще в начале года поддерживала смену УК, весной изменила свою позицию и, по словам Сергея Котельникова, решила поддерживать "Универсалбыт", а ее, в свою очередь, поддержала часть жильцов. Дом раскололся на два лагеря.

"Нашим протоколом избран новый старший по дому, при этом у Татьяны Лариной отсутствуют документы, подтверждающие ее полномочия, - рассказывает собеседник Волга Ньюс. - Сейчас дом пришел к тому, что появились двое старших по дому. К сожалению, в законе не прописано, как поступать в такой ситуации. Каждый вновь поданный в ГЖИ пакет документов будет отменять или приостанавливать действие предыдущего, придется ежемесячно проводить голосование за смену УК. Так может продолжаться до бесконечности".

Впрочем, по словам руководителей МП "Универсалбыт", у предприятия никаких проблем нет.

"У нас проблем нет, мы обслуживаем дом, все акты исполняются, - прокомментировал директор МП Александр Русаков. - Да, есть притязания некоторых частных УК завладеть управлением дома. Но это, собственно, все".

Версию о банкротстве Александр Русаков также не подтвердил: "Никто никогда муниципальное предприятие не обанкротит. Это все слухи".

В свою очередь, эксперт отрасли ЖКХ Виктор Часовских предложил жителям пересмотреть взгляд на ситуацию и прийти к общему знаменателю.

"Действительно, если в течение 30 дней по одному дому поступил ряд протоколов, то действие предыдущего приостанавливается и проверяется последний поступивший. Это может длиться долго. Собственники в любое время могут изменить способ управления домом и выбрать новую УК. Так будет постоянно, пока стороны не договорятся", - комментирует эксперт отрасли ЖКХ, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских.

По его словам, сейчас у жителей дома по ул. Ново-Садовой, 30 есть только один законный выход урегулировать спорный вопрос: сесть за стол переговоров.

"Пока собственники между собой не договорятся, нервозность будет сохраняться. Нужно принять общее решение, которое устроит всех", - считает Виктор Часовских.

Также он добавил, что сейчас от Самарской области направлен проект закона в Госдуму РФ, который увеличивает срок между проведением общедомовых собраний по смене УК.

"Мы предложили проводить собрания по смене УК в определенный период, раз в три месяца. Тогда появится возможность прервать эту бесконечную цепочку. Проект на стадии рассмотрения, он не принят", - прокомментировал эксперт отрасли ЖКХ.

"Жители пока так и будут платить старой УК. Та, в свою очередь, может воспользоваться ситуацией и бездействовать. Но с нее можно потребовать - обратиться в ГЖИ с заявлением, что УК не выполняет обязательств, - поясняет спикер. - В противном случае этим перетаскиванием одеяла жильцы доведут дом до того, что он просто придет в негодность. Так что выход один - договариваться. Возможно, выбрать стороннюю, третью УК, которая устроила бы обе стороны".