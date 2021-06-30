В Сызрани осудили сотрудника железной дороги, воровавшего топливо

Сызранский райсуд Самарской области вынес приговор экс-начальнику пятого производственного участка Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Его признали виновным в серии краж вверенного дизельного топлива. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В 2020 г. мужчина фиктивно списал 3,6 тонны дизельного топлива. В результате ОАО "РЖД" был нанесен ущерб свыше 140 тыс. рублей. Похищенное имущество злоумышленник продавал местным жителям по заниженной цене. Подозреваемого задержали в марте 2021 года.
На стадии предварительного следствия он полностью возместил ущерб.
Суд назначил мужчине два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.