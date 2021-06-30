В Сызрани осудили сотрудника железной дороги, воровавшего топливо

Сызранский райсуд Самарской области вынес приговор экс-начальнику пятого производственного участка Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Его признали виновным в серии краж вверенного дизельного топлива. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В 2020 г. мужчина фиктивно списал 3,6 тонны дизельного топлива. В результате ОАО "РЖД" был нанесен ущерб свыше 140 тыс. рублей. Похищенное имущество злоумышленник продавал местным жителям по заниженной цене. Подозреваемого задержали в марте 2021 года.

На стадии предварительного следствия он полностью возместил ущерб.

Суд назначил мужчине два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.