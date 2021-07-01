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ЖКХ и благоустройство Общество

Квитанции на оплату тепловой энергии за июнь уже доступны клиентам "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 числа каждого месяца клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут увидеть свои квитанции на оплату тепловой энергии за предыдущий период. Такую возможность предоставляет личный кабинет клиента.

Благодаря этому сервису жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оперативно уточнять свои начисления и дистанционно оплачивать полученные энергоресурсы. Более того, граждане и организации могут поддержать экологические инициативы поставщика ресурсов, вовсе отказавшись от бумажных квитанций.

"Онлайн-сервисы энергокомпании значительно упрощают взаимодействие с поставщиком тепла. Сегодня наши клиенты могут быстро и безопасно уточнять наличие задолженности, узнавать начисления за предыдущие периоды, передавать показания приборов учета и оплачивать услуги энергокомпании не выходя из дома", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за июнь необходимо не позднее 10 июля.

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