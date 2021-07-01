Квитанции на оплату тепловой энергии за июнь уже доступны клиентам "ЭнергосбыТ Плюс"

С 1 числа каждого месяца клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут увидеть свои квитанции на оплату тепловой энергии за предыдущий период. Такую возможность предоставляет личный кабинет клиента.
Благодаря этому сервису жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оперативно уточнять свои начисления и дистанционно оплачивать полученные энергоресурсы. Более того, граждане и организации могут поддержать экологические инициативы поставщика ресурсов, вовсе отказавшись от бумажных квитанций.
"Онлайн-сервисы энергокомпании значительно упрощают взаимодействие с поставщиком тепла. Сегодня наши клиенты могут быстро и безопасно уточнять наличие задолженности, узнавать начисления за предыдущие периоды, передавать показания приборов учета и оплачивать услуги энергокомпании не выходя из дома", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за июнь необходимо не позднее 10 июля.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.