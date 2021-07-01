Налоговика из Самары заподозрили во взяточничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ИФНС России по Промышленному району по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.