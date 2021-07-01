Налоговика из Самары заподозрили во взяточничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ИФНС России по Промышленному району по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в 2020 г. замначальника отдела камеральный проверок ИФНС России по Промышленному району получил 17 тыс. руб. за внесение в автоматизированную информационную систему "Налог" сведений по уменьшению транспортного налога.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!