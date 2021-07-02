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ТЭК Экономика и бизнес

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На кафедре трубопроводного транспорта института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ) при участии главных специалистов АО "Транснефть - Приволга" состоялась защита дипломных проектов выпускников, завершивших обучение по программе бакалавриата. Государственную аттестационную комиссию (ГАК) возглавлял главный инженер предприятия Андрей Тащилин.

Фото: предоставлено компанией

Дипломные работы были посвящены решению конкретных задач дальнейшего повышения эффективности работы объектов нефтепроводной отрасли.

Процедуру защиты дипломов проходили 16 выпускников, 11 из них получили отличные оценки. Члены ГАК высоко оценили уровень выпускных квалификационных работ. В частности, комиссия отметила дипломную работу Дмитрия Пехтерева, посвященную мониторингу технического состояния линейной части магистральных трубопроводов, а также разработку автоматической системы удаления донных отложений на примере одного из резервуаров нефтеперекачивающей станции "Самара-1", которую предложил в своей выпускной работе Роман Гришин.

В соответствии с кадровой политикой АО "Транснефть - Приволга" после окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в подразделениях общества.

СамГТУ традиционно обеспечивает приток квалифицированных кадров для АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Предприятие выделяет целевую помощь на развитие материально-технической базы кафедры "Трубопроводный транспорт": учебные аудитории и компьютерные классы оснащаются оргтехникой, макетами и действующими стендами, уникальными имитационными тренажёрными комплексами. Это позволяет повысить уровень знаний студентов и подготовить их к работе на производственных объектах предприятия.

Кроме того, специалисты трубопроводной отрасли проходят в университете переподготовку и повышение квалификации. Ежегодно проводятся стажировки сотрудников и преподавателей СамГТУ на объектах предприятия, выделяются гранты для поддержки исследований.

В 2020-2021 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучался 101 студент-бакалавр.  

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

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