Семья пенсионеров из Похвистнево оштрафована на 4,2 млн руб. за продажу алкоголя

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Похвистневской межрайонной прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношение супругов, обвиняемых в незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. "а" ч. 6 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).