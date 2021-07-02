Семья пенсионеров из Похвистнево оштрафована на 4,2 млн руб. за продажу алкоголя

Похвистневской межрайонной прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношение супругов, обвиняемых в незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. "а" ч. 6 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).
Судом установлено, что пенсионеры, не являясь индивидуальными предпринимателями или представителями юридических лиц, незаконно хранили в своем гараже немаркированную алкогольную продукцию, которую реализовывали жителям города Похвистнево и Похвистневского района.
С учетом позиции государственного обвинения признал подсудимых виновными назначил наказание каждому в виде штрафа в размере 2,1 млн руб. и лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года.
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Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!