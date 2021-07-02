В Самаре осудили мошенника, обещавшего доход от ставок на спорт

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого признали виновным в крупном мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

В соцсети Instagram самарец находил доверчивых жертв, которым гарантировал удвоение переданных денег с помощью ставок на спорт. В неудачи он обещал полностью вернуть деньги. В результате от 35 человек он получил более 1,9 млн рублей, которые просто забрал себе.

Суд назначил наказание мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.