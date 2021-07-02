В Самаре осудили мошенника, обещавшего доход от ставок на спорт

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого признали виновным в крупном мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.
В соцсети Instagram самарец находил доверчивых жертв, которым гарантировал удвоение переданных денег с помощью ставок на спорт. В неудачи он обещал полностью вернуть деньги. В результате от 35 человек он получил более 1,9 млн рублей, которые просто забрал себе.
Суд назначил наказание мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!