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Экономика и бизнес

На чапаевском заводе "Промперфоратор" прошел тренинг "Фабрики офисных процессов"

ЧАПАЕВСК. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники чапаевского завода "Промперфоратор" стали участниками обучающего тренинга "Фабрика офисных процессов" в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". Проводили тренинг эксперты регионального центра компетенций Самарской области.

"Фабрика офисных процессов" — это интенсивный обучающий тренинг, цель которого — сформировать навыки выявления и устранения потерь в офисе.

"Подходы бережливого мышления, которые сегодня "пропустили через себя" участники тренинга, позволят им посмотреть на свои рутинные офисные процессы по-новому. Отмечу, что в РЦК это далеко не первая фабрика. Практика предыдущих показала, что люди уходят замотивированные на внедрение инструментов бережливого производства", — прокомментировала заместитель руководителя РЦК Елена Дубовова.

Интересна программа и с точки зрения командообразования. В обратной связи участники чаще всего говорят, что получилось сплотить команду, они начали лучше выстраивать взаимодействие с коллегами и клиентами.

Напомним, что чапаевский "Промперфоратор" стал первым предприятием в Самарской области, которое получит расширенную поддержку экспертов Федерального центра компетенций в рамках нацпроекта "Производительность труда". В рамках этой поддержки на предприятии будет оптимизирован не один поток, а сразу два. Эксперты будут плотнее работать с генеральными и финансовыми директорами, директорами по персоналу, чтобы помочь им со стратегией развития компании, логистикой, обучением персонала и мн. др. Увеличение срока поддержки позволит специалистам по бережливому производству значительно глубже погружаться в производственные процессы, учитывать специфику компании, выявлять больше потерь. Это даст более точное представление о тех факторах, которые влияют на стоимость продукции.

На рынке перфорационных систем ООО "Промперфоратор" работает с 2002 года. Опыт, широкая география поставок, качество продукции, высокая квалификация персонала — благодаря этим факторам "Промперфоратор" не только занимает одно из первых мест в экономическом развитии Чапаевска, но и входит в тройку лидеров по объему производства и поставке взрывчатых веществ на территории России. Участие в нацпроекте откроет еще большие горизонты для предприятия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важное направление Стратегии лидерства.

Напомним, что одна из главных целей нацпроекта "Производительность труда", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого вывести их на темпы роста производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%. В Самарской области к концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 предприятий.

На сегодня от предприятий губернии поступило 159 заявок на участие в нацпроекте. Более 70 компаний уже показали хорошие результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51% сократить время протекания процессов и на 48% уменьшить неиспользуемые запасы.

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