"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ условия надежного прохождения зимы

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) на необходимость выполнения ряда технических мероприятий в рамках подготовки многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону 2021–2022 годов. Эти требования определены рядом нормативных документов и утверждены приказами минэнерго России.
В частности, летом обслуживающим организациям необходимо:
— провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов;
— провести гидравлическую настройку путем установки сужающих устройств и наладки систем автоматического регулирования;
— осуществить герметизацию тепловых вводов;
— провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепловой энергии внутри дома.
Кроме того, одним из важнейших мероприятий в ходе подготовки многоквартирных домов к зиме является установка общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепла и горячей воды. В тех МКД, где обслуживающие компании не произвели установку ОДПУ самостоятельно, законодатели возложили обязанность выполнить эти работы на ресурсоснабжающие организации с последующим взысканием потраченных средств с собственников объектов.
"Установка общедомовых приборов учета позволяет собственникам помещений оценивать реальное потребление тепловой энергии. А в случае перехода на 1/7 у жильцов появляется возможность оплаты отопления по факту, только в зимний период. Более того, энергокомпания устанавливает на существующие ОДПУ устройства дистанционной передачи данных, которые позволят как энергетикам, так и обслуживающим организациям следить за параметрами поставляемых ресурсов. В комплексе все эти мероприятия призваны помочь гражданам сэкономить на оплате теплоресурсов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Руководство энергокомпании призывает горожан занимать активную общественную позицию и контролировать свои УК и ТСЖ в части подготовки домов к предстоящей зиме. Все законные основания для такой проверки у граждан имеются.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.