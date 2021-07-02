Самарца будут судить за убийство 13-летней давности

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В Самаре в суд наконец направили уголовное дело 60-летнего местного жителя, которого обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Преступление было совершено более 13 лет назад. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.