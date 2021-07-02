Руководителя Рачейского управления "Самаралеса" подозревают в получении взятки

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В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении руководителя Рачейского управления "Самаралеса". Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.