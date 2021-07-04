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Преступления Происшествия

Тольяттинец прописал в квартире больше 50 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти местный житель за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире более 50 иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 47-летний тольяттинец с декабря прошлого года незаконно поставил на миграционный учет иностранных граждан в квартире в Центральном районе города. Мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, несмотря на это, все равно преступил закон.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение — более 10 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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