Предпринимателя из Самары заподозрили во взяточничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.