Самарца будут судить за призывы к терроризму и экстремизму

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В Самаре отправили в суд уголовное дело 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму и терроризму, в оскорблении представителя власти, а также в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.