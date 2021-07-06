"ЭнергосбыТ Плюс" отмечает 10-летие со дня основания компании

В июле компания АО "ЭнергосбыТ Плюс", работающая в 14 регионах страны, отмечает свое 10-летие. Платежный агент группы "Т Плюс" обеспечивает расчет полезного отпуска тепловой и электрической энергии, выставляет счета жителям и организациям, собирает платежи за энергоресурсы.

В Самарской области "ЭнергосбыТ Плюс" обслуживает более 14 тысяч юридических лиц. Наибольшее их число в областной столице — около 8 тысяч. В числе клиентов компании также 5150 организаций Тольятти, около 800 — в Новокуйбышевске и свыше 500 — в Сызрани.

Одной из крупнейших групп-клиентов являются УК, ТСЖ, ЖСК — их свыше 1200. Повышая платежную дисциплину, в последние три года компания активно переводит горожан на прямые расчеты за поставку тепла. На сегодняшний день АО "ЭнергосбыТ Плюс" обслуживает около 550 тысяч физических лиц в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

Приоритетом для энергетиков является безопасность клиентов. Поэтому "ЭнергосбыТ Плюс" развивает дистанционные сервисы. Сегодня, не выходя из дома, можно решить многие вопросы по начислениям, передаче показаний приборов учета, постановки оборудования на учет и прочему. Согласно статистике, мобильный личный кабинет, передача показаний приборов учета, подписка на онлайн квитанцию и прочие онлайн-сервисы регулярно использует каждый четвертый клиент компании.

"За свою непродолжительную историю энергосбытовая компания проделала большой путь, принимая на себя ответственность за качественное теплоснабжение новых клиентов, организаций, территорий. Значительный прирост следует отметить по итогам работы за последние два года. За этот период на прямые расчеты с энергетиками перешли более 176 тысяч домохозяйств, включая сразу несколько жилых районов города Сызрани. Для удобства клиентов за эти два года Самарский филиал открыл шесть офисов обслуживания из 11 действующих. Подобные результаты были бы невозможны без поддержки наших клиентов, их пунктуальности по внесению платежей за тепло и горячую воду, за что я выражаю им благодарность от лица всего коллектива предприятия", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Для своих клиентов энергокомпания регулярно проводит акции. Так, с 1 июня по 15 сентября на территории региона проходит акция "На дачу без долгов!" Горожанам из числа клиентов компании предлагается оплатить текущую задолженность и внести авансовый платеж за 3 летних месяца, чтобы получить подарки для летнего и дачного отдыха. Для обслуживающих организаций энергетики проводят акцию "Лучшие УК и ТСЖ". Здесь ценными призами являются подарочные сертификаты на покупку оборудования или материалов для обустройства дома/придомовой территории. Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.