Дмитрий Азаров обозначил направления развития региона

Во вторник, 6 июля, состоялось итоговое заседание Самарской губернской думы шестого созыва, пятилетний срок полномочий которой приближается к завершению. Участие в нем приняли губернатор Дмитрий Азаров, руководители министерств и ведомств региона.

Руководитель области высоко оценил качество работы депутатов, отметив, что по уровню экспертизы законопроектов, конструктивного взаимодействия с правительством региона, по эффективности в отстаивании интересов жителей губернии дума нынешнего созыва была одной из лучших в истории самарского парламентаризма.

За последние пять лет работы думы были разработаны и приняты десятки важнейших законодательных актов, направленных на реализацию стратегических задач Самарской области, на достижение национальных целей России и реализацию в регионе приоритетных национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

Дмитрий Азаров отметил, что особую роль областной парламент сыграл в прошлом году, когда требовалось принимать непростые оперативные решения, чтобы защитить здоровье людей и не допустить обвала экономики.

"Без вас невозможно было бы своевременно реализовать антиковидные меры, в том числе экономического, социального характера. Я благодарен депутатам за интенсивную, качественную работу, направленную на поддержку медицины, пострадавших секторов экономики, поддержку наших граждан, — отметил глава региона. — Например, на начальной стадии пандемии очень важно было быстро принять закон о продлении ряда социальных выплат по упрощенной процедуре, без обращения получателей, без подтверждения критериев нуждаемости. Он позволил существенно уменьшить посещаемость социальных учреждений, а значит, уберечь здоровье многих и многих людей. Крайне своевременно было принятие мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска в связи с пандемией, малого и среднего бизнеса, туристического, транспортного, гостиничного, ресторанного секторов экономики".

Несмотря на пандемию, регион выполнил все социальные обязательства перед населением, а по ряду направлений — взял на себя новые. Всего на меры поддержки было направлено более 32 млрд рублей.

Работа Самарской губернской думы в значительной мере способствовала улучшению условий для ведения бизнеса. Четыре года назад Самарская область находилась на 65-м месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В этом году регион вошел в топ-10 страны, поднявшись на 8-е место. Такому результату способствовала, в том числе, серия законодательных решений 2020 года по поддержке малого бизнеса в регионе.

Серьезная работа по укреплению социальной сферы, инфраструктуры, развитию экономики будет продолжена и в этом году. Депутаты областного парламента на итоговом заседании приняли поправки в бюджет на текущий год.

За счет дополнительных целевых безвозмездных поступлений региональная казна пополнится на 7,3 млрд рублей. Таким образом доходы бюджета Самарской области составят 210,4 млрд руб., а расходы — 235 млрд.

Выделенные деньги будут направлены, прежде всего, на защиту жизни и здоровья жителей региона — развитие системы здравоохранения. "В соответствии с принятым решением мы дополнительно выделяем 1,75 млрд руб. на увеличение фонда оплаты труда медицинских работников, — обратил внимание губернатор. — Медработники трудятся в очень непростых условиях из-за складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Уже сегодня мы видим, что необходимы дополнительные средства, чтобы фонд оплаты труда был полностью обеспечен".

Значительная сумма — 1,1 млрд руб., из которых 967 млн из областного бюджета — будет направлена на проектирование, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения. Дмитрий Азаров подчеркнул, что существенной поддержки на эти цели удалось добиться из федерального бюджета.

Депутаты областного парламента поддержали инициативу Дмитрия Азарова о компенсации банковской ставки ипотечного кредита для молодых специалистов-медиков. Напомним, об этом губернатор говорил в своем Послании. В бюджете на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.

Почти 150 млн руб. — будет направлено на лекарственное обеспечение. "Мы спрогнозировали возможный дефицит. И для того, чтобы люди были уверены в обеспеченности препаратами, в первую очередь, для лечения хронических заболеваний, мы выделяем дополнительные средства на их приобретение. Кроме того, мы постоянно подкрепляем свой запас антиковидных лекарств", — отметил губернатор.

Без малого 400 млн руб. будет выделено на развитие системы образования и капитальный ремонт школ. За счет этих средств будут обеспечены меры противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях.

Глава региона акцентировал внимание на том, что существенные суммы будут направлены в муниципалитеты области. "Мы выделяем дополнительно 449 млн руб. из областного бюджета на поддержку транспортной сферы, в первую очередь, развитие общественных перевозок. Важно, чтобы транспорт работал ритмично и жалоб от людей не было. Но здесь все в руках глав муниципальных образований — как они организуют эту работу и распорядятся выделяемыми средствами. Непосредственный контроль за муниципалитетами будет обеспечен", — подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил депутатов губернской думы шестого созыва за совместную работу: "Нынешний состав губернской думы — высокопрофессиональный. Это люди, которые понимают и собственную ответственность за сказанное слово и работают, защищая интересы людей, оказывая им прямую помощь, содействие развитию региона".