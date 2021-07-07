В центре Самары перекрыли движение из-за аварии на канализации

В Самаре временно перекрыли движение на ул. Галактионовской, в районе Троицкого рынка. Об этом сообщает ООО "СКС".

Движение перекрыли в 13:00 7 июля из-за провала грунта на частной канализационной линии. Также остановлено движение трамваев в обе стороны.

Специалисты "РКС-Самара" начали аварийно-восстановительные работы около дома № 34 на ул. Галактионовской. Там на проезжей части и под трамвайными путями разрушилась труба диаметром 150 мм, провалился грунт. Работы осложняет то, что в непосредственной близости находится исторический канализационный коллектор.

Специалисты "РКС-Самара" заменят аварийный участок линии. Завершить перекладку и восстановить движение планируют к 13 июля.