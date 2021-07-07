Марина Сидухина: "Мы принимали законы, заботясь о благополучии наших жителей"

Серьезную законотворческую работу в сфере здравоохранения и социальном направлении проделали за прошедшие пять лет депутаты Самарской губернской думы. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, подводя итоги работы регионального парламента.

Депутат подчеркнула, что девять законопроектов, инициированных Самарской областью, легли в основу федеральных решений. Два из них — принадлежат "социальному" комитету губернской думы.

"В целом за пять лет работы думой принято 26 законопроектов, инициированных нашим комитетом. Все они направлены на повышение социального благополучия людей и качество медицинской помощи в регионе. Среди наших инициатив — разработка единого подхода для всех муниципалитетов по контролю за сохранностью жилья детей-сирот. По нашей инициативе также принят региональный закон, приравнивающий приемные семьи к многодетным при получении мер социальной поддержки", — подчеркнула Марина Сидухина.

Одним из направлений деятельности депутатского корпуса стала поддержка незащищенных категорий граждан.

"Многочисленные жалобы мы получали по вопросам обеспечения средствами реабилитации жителей. Данные полномочия перешли из регионального министерства социально-демографической политики Фонду социального страхования. "Социальный" комитет урегулировал вопросы полномочий, что позволило снять социальную напряженность. Также мы добились дополнительных средств на компенсацию стоимости технических средств реабилитации людям с ОВЗ, которые они приобрели самостоятельно", — добавила Марина Сидухина.

Одной из инициатив комитета пользуются на данный момент ветераны Великой Отечественной войны. Труженики тыла получают санаторно-курортное лечение без учета дохода. Ранее это право предоставлялось тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышал полуторного размера величины прожиточного минимума в регионе.

Приоритетным направлением работы комитета за прошедшие пять лет стало решение проблем здравоохранения. В сложный 2020 год медики получили существенную поддержку. Колоссальные средства были направлены на поддержку системы здравоохранения, в том числе на закупку современного диагностического оборудования, мобильных комплексов, обновление парка автомобилей скорой и неотложной помощи.

"Кадровое обеспечение медучреждений — одно из самых значимых и всегда на контроле у депутатского корпуса губдумы. Эту задачу нам поставил губернатор, секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров. Он определил реперные точки и четко обозначил, что главы муниципалитетов, главврачи должны использовать все методы для привлечения кадров. Важной составляющей в этом вопросе является жилье. Когда у человека крыша над головой, он будет работать с полной отдачей и останется этой земле, в этом муниципалитете. Привлечению медработников на село способствуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В региональную систему здравоохранения за три года пришли 303 медработника, и эта работа будет продолжена", — подчеркнула Марина Сидухина.

Депутат обратила внимание на то, что одно из предложений "социального" комитета в 2021 году вошло в послание губернатора и было поддержано коллегами из губдумы. Это компенсация расходов медработников на проценты по ипотеке.

"Данная мера будет предоставляться врачам до 35 лет включительно, работающим по основному месту работы в медучреждениях, подведомственных региональному Минздраву. Для получения выплаты на протяжении трех лет специалист должен работать в одном учреждении здравоохранения и на должности, входящей в специальный перечень, утвержденный министерством. Ипотечное жилье должно располагаться на территории губернии. Уверена, эта поддержка станет эффективной в привлечении кадров в медицину", — отметила Марина Сидухина.

Напомним, депутаты Самарской губернской думы VI созыва начали работу 27 сентября 2016 года. За пять лет ими принято 693 закона. Подавляющее большинство кресел в региональном парламенте занимают единороссы — 41 из 50.