Акция "На дачу без долгов!" ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло

Свыше 5 тысяч клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре уже приняли участие в акции "На дачу без долгов!". Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.

Напомним, летняя акция стартовала 1 июня 2021 года. Главное условие для желающих принять в ней участие — отсутствие задолженности за тепло и досрочная оплата услуг "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков. Так, при оплате услуг в июне за все три летних месяца клиенты получают возможность выиграть кемпинговую мебель; при оплате в июле двух месяцев — аксессуары для активного отдыха на природе; при переводе в августе одного авансового платежа — наборы для пикника.

Новая акция "ЭнергосбыТ Плюс" уже привлекла внимание ряда клиентов, накопивших внушительные долги за полученное тепло. Так, в июне 25 жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, имеющих задолженность от 40 до 260 тысяч рублей, суммарно оплатили около 2 млн рублей. Рекордсменом стал житель Промышленного района Самары, который разово погасил 260 тысяч рублей и внес авансовый платеж за все летние месяцы. Теперь он, как и многие остальные, имеет возможность выиграть кемпинговую мебель от энергетиков.

"Участие в акциях энергокомпании — отличная возможность не только погасить долги и избежать неприятных последствий, но и получить ценный и полезный приз. Призываю всех наших клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения и получать за это приятные бонусы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Итоги акции "На дачу без долгов!" подводятся ежемесячно в течение всего времени акции до 15 сентября 2021 года. Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.