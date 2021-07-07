Акция "На дачу без долгов!" ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло

Свыше 5 тысяч клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре уже приняли участие в акции "На дачу без долгов!". Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.
Напомним, летняя акция стартовала 1 июня 2021 года. Главное условие для желающих принять в ней участие — отсутствие задолженности за тепло и досрочная оплата услуг "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков. Так, при оплате услуг в июне за все три летних месяца клиенты получают возможность выиграть кемпинговую мебель; при оплате в июле двух месяцев — аксессуары для активного отдыха на природе; при переводе в августе одного авансового платежа — наборы для пикника.
Новая акция "ЭнергосбыТ Плюс" уже привлекла внимание ряда клиентов, накопивших внушительные долги за полученное тепло. Так, в июне 25 жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, имеющих задолженность от 40 до 260 тысяч рублей, суммарно оплатили около 2 млн рублей. Рекордсменом стал житель Промышленного района Самары, который разово погасил 260 тысяч рублей и внес авансовый платеж за все летние месяцы. Теперь он, как и многие остальные, имеет возможность выиграть кемпинговую мебель от энергетиков.
"Участие в акциях энергокомпании — отличная возможность не только погасить долги и избежать неприятных последствий, но и получить ценный и полезный приз. Призываю всех наших клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения и получать за это приятные бонусы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Итоги акции "На дачу без долгов!" подводятся ежемесячно в течение всего времени акции до 15 сентября 2021 года. Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.