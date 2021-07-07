В Самаре отдадут под суд сбытчиков поддельных денег

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение подозреваемым в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег в Самаре и Новокуйбышевске. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые в феврале 2021 г. через интернет приобрели не менее 12 поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб. и сбывали их в торговых точках, где нет средств определения подлинности.

Во время следствия обвиняемые полностью признали вину.