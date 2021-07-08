Самарская фирма скрыла от налоговой более 25 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту сокрытия средств от налоговой, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, сотрудники организации, занимающейся реконструкцией и комплексным капремонтом газоперекачивающих агрегатов и электростанций, знали о недоимке по налогам. Но при этом они направили распорядительные письма в адрес головной организации о перечислении средств контрагентам, минуя собственные расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями. Таким образом, с ноября по декабрь 2020 г. они скрыли более 25 млн руб., которые должны были пойти в счет принудительного взыскания.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!