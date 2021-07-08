Самарская фирма скрыла от налоговой более 25 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту сокрытия средств от налоговой, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, сотрудники организации, занимающейся реконструкцией и комплексным капремонтом газоперекачивающих агрегатов и электростанций, знали о недоимке по налогам. Но при этом они направили распорядительные письма в адрес головной организации о перечислении средств контрагентам, минуя собственные расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями. Таким образом, с ноября по декабрь 2020 г. они скрыли более 25 млн руб., которые должны были пойти в счет принудительного взыскания.

Расследование уголовного дела продолжается.