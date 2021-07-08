В Самарской области ищут мужчину, расплатившегося чужой топливной картой

В Ставропольском районе Самарской области полицейские разыскивают мужчину, воспользовавшегося чужой топливной картой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, с 23 по 27 мая 2021 г. неизвестный на АЗС на Обводном шоссе, 7а в с. Тимофеевка оплатил топливной картой, принадлежащей ООО дизельное топливо на 34 тыс. рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, короткие темные волосы, шрам над правой бровью, был одет в темную футболку, синюю ветровку и темные шорты. Может передвигаться на белом МАЗе с черной решеткой радиатора, значок МАЗ отсутствует.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении мужчины, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-66-56, 28-17-24, 22-59-66 или 112.