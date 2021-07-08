В Самарской области ищут мужчину, расплатившегося чужой топливной картой

В Ставропольском районе Самарской области полицейские разыскивают мужчину, воспользовавшегося чужой топливной картой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии правоохранителей, с 23 по 27 мая 2021 г. неизвестный на АЗС на Обводном шоссе, 7а в с. Тимофеевка оплатил топливной картой, принадлежащей ООО дизельное топливо на 34 тыс. рублей.
Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, короткие темные волосы, шрам над правой бровью, был одет в темную футболку, синюю ветровку и темные шорты. Может передвигаться на белом МАЗе с черной решеткой радиатора, значок МАЗ отсутствует.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении мужчины, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-66-56, 28-17-24, 22-59-66 или 112.
Последние комментарии
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!