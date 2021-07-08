В Самарской области водитель получил условный срок за сбитого насмерть пешехода

В Нефтегорске Самарской области автомобилист, сбивший насмерть пешехода, получил два года лишения свободы условно, сообщает региональная прокуратура.
Водитель Лада-211440 двигался по пр. Победы в направлении ул. Нефтяников и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
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Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!