Чиновника из Самарской области оштрафовали за приемку некачественных работ

В Самарской области оштрафовали руководителя МКУ "Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству Большечерниговского района Ю. Жаклаева, сообщает региональная прокуратура.

Ранее на него возбудили административное дело из-за приемки некачественных работ по муниципальному контракту.

Согласно техзаданию, подрядчик — ООО "САМАРАКАПРЕМОНТ" должен был установить в парке "Сибирь" в с. Большая Черниговка три опрокидывающиеся урны за 9,8 тыс. руб. и высадить 630 саженцев кизильника высотой 1,25 — 1,5 м за 180,7 тыс. рублей. Однако при проверке обнаружилось, что, что опрокидывающихся урн нет, а кизильника высадили меньше положенного, к тому же, он не соответствует техзаданию.

В итоге Жаклаеву назначили штраф 20 тыс. рублей.