В Самарской области осудили подрядчика, уличенного в мошенничестве с муниципальным контрактом

Похвистневский райсуд Самарской области вынес приговор бывшему директору ЗАО "Энергетик". Его признали виновным в пяти мошенничествах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2015–2016 гг. его организация заключила с администрацией сельского поселения Мочалеевка муниципальные контракты на замену водопроводных сетей.

Фактически условия договора не были выполнены, но в администрацию предоставили недостоверные акты о проведенных работах. На основании этого подрядчику заплатили около 500 тыс. руб., которые похитил директор фирмы.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать два автомобиля осужденного в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.