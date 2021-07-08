В Самарской области осудили подрядчика, уличенного в мошенничестве с муниципальным контрактом

Похвистневский райсуд Самарской области вынес приговор бывшему директору ЗАО "Энергетик". Его признали виновным в пяти мошенничествах. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2015–2016 гг. его организация заключила с администрацией сельского поселения Мочалеевка муниципальные контракты на замену водопроводных сетей.
Фактически условия договора не были выполнены, но в администрацию предоставили недостоверные акты о проведенных работах. На основании этого подрядчику заплатили около 500 тыс. руб., которые похитил директор фирмы.
Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать два автомобиля осужденного в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!