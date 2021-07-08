Чиновника из Жигулевска будут судить недобросовестную приемку квартиру для детей-сирот

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела бывшего руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ставропольского района Самарской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по версии следствия, в 2105 г. обвиняемый подписал акты приема 13 квартир, приобретенных для детей-сирот, без проведения экспертиз. Оказалось, что дома не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения.