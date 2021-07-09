На восстановление водоснабжения в муниципальных районах выделили средства из резервного фонда правительства региона

В Самарской области из-за установившейся аномально высокой температуры воздуха во второй половине июня увеличилось количество жалоб от жителей муниципальных образований о перебоях с холодным водоснабжением.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова создан оперативный штаб по координации деятельности органов местного самоуправления по обеспечению бесперебойным холодным водоснабжением населения на территории Самарской области под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Мордвинова.
Для максимально быстрого реагирования на поступающие от жителей сигналы о проблемах с водой выстроена система взаимодействия с представителями муниципалитетов области.
По информации Центра управления регионом Самарской области (ЦУР) всего в июне–июле 2021 года в социальных сетях было зафиксировано 366 жалоб от жителей на отсутствие холодной воды, помимо этого, более 20 обращений поступило в адрес регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Оперштабом совместно с ЦУР проведен анализ поступивших обращений. Выявлены две основные проблемы. Первая — перебои в поставке воды связаны с технологическими нарушениями на системах водоснабжения, которые устраняются в нормативные сроки. И вторая категория — нехватка давления в системе водоснабжения из-за высокого разбора воды населением из-за аномально высокой температуры воздуха.
Для предупреждения негативных последствий в муниципалитетах, где существует проблема бесперебойного водоснабжения, за счет средств резервного фонда правительства Самарской области планируется провести восстановительный ремонт пятнадцати и гидродинамическую очистку семнадцати водозаборных скважин, замену семи водонапорных башен и восстановительный ремонт водопровода. Общая сумма выделенных средств составляет более 71 млн рублей.
Планируется произвести восстановительный ремонт водозаборных скважин в Приволжском (с. Екатериновка, с. Федоровка, с. п. Обшаровка), Похвистневском (с.п. Среднее Аверкино и с. п. Кротково), Сызранском (с.п. Ивашевка), Нефтегорском (с.п. Кулешовка, с. п. Богдановка, с. п. Семеновка и с. п. Покровка) и Ставропольском (с.п. Луначарский, с. п. Ягодное, с. п. Жигули, с. п. Бахилово) районах.
Гидродинамическая очистка водозаборных скважин запланирована в четырех селах Похвистневского района (с.п. Алькино, с. п. Мочалеевка, с. п. Малое Ибряйкино и с. п. Малый Толкай), еще в четырех селах Нефтегорского района (с.п. Бариновка, с. п. Богдановка, с. п. Покровка и с. п. Утевка), а также в Ставропольском районе (с.п. Луначарский и с. п. Ягодное).
Замена водонапорных башен будет произведена в Приволжском (с. Федоровка и с. п. Обшаровка), Исаклинском (с.п. Два Ключа), Красноармейском с. п. Чапаевский, с. п. Алексеевский, с. п. Ленинский и с. п. Красноармейское) районах, а также восстановительный ремонт водопровода выполнят в Нефтегорском районе.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.