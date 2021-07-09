Бывшего замглавы Кинельского района осудили за взяточничество

В Самарской области суд вынес приговор бывшему замглавы Кинельского района Дмитрию Болдову, которого обвиняли в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

В 2019 г. Болдов получил от бенефициара ООО 425 тыс. руб. — часть от предполагаемой суммы взятки 600 тыс. руб. за содействие в трудоустройстве директора организации на руководящую должность в администрации района, чтобы тот мог лоббировать интересы фирмы.

Суд назначил Болдову штраф 2 млн руб. и на три года лишил его права занимать определенные должности сроком. Приговор в законную силу еще не вступил.