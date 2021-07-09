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Суды Происшествия

Бывшего замглавы Кинельского района осудили за взяточничество

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор бывшему замглавы Кинельского района Дмитрию Болдову, которого обвиняли в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

В 2019 г. Болдов получил от бенефициара ООО 425 тыс. руб. — часть от предполагаемой суммы взятки 600 тыс. руб. за содействие в трудоустройстве директора организации на руководящую должность в администрации района, чтобы тот мог лоббировать интересы фирмы.

Суд назначил Болдову штраф 2 млн руб. и на три года лишил его права занимать определенные должности сроком. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

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зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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