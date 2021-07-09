В Самаре осудили бывшего топ-менеджера СОФЖИ за мошенничество

В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику финансового отдела СОФЖИ и руководителю ООО "Меридиан", которых обвиняли в крупном мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.
Как установил суд, СОФЖИ заключил с "Меридианом" контракт на услуги по поиску и привлечению клиентов для покупки недвижимости фонда. В 2013 г. директор "Меридиана" по договоренности с начальником финансового отдела СОФЖИ, подписывал акты выполненных работ с недостоверными сведениями о том, что покупателей квартир якобы привлекла фирма. Причиненный СОФЖИ ущерб составил более 7 млн рублей.
Суд приговорил бывшего сотрудника СОФЖИ к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. А директору "Меридиана" назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.