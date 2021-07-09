В Самаре осудили бывшего топ-менеджера СОФЖИ за мошенничество

В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику финансового отдела СОФЖИ и руководителю ООО "Меридиан", которых обвиняли в крупном мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, СОФЖИ заключил с "Меридианом" контракт на услуги по поиску и привлечению клиентов для покупки недвижимости фонда. В 2013 г. директор "Меридиана" по договоренности с начальником финансового отдела СОФЖИ, подписывал акты выполненных работ с недостоверными сведениями о том, что покупателей квартир якобы привлекла фирма. Причиненный СОФЖИ ущерб составил более 7 млн рублей.

Суд приговорил бывшего сотрудника СОФЖИ к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. А директору "Меридиана" назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу еще не вступил.